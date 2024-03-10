الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوانيس وبلورات.. أبرز هدايا شهر رمضان بـ"مطروح"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سبحه ومصلية ومصحف.. من العادات والتقاليد الموروثة لدي المصريين شراء الهدايا قبل حلول شهر رمضان المبارك، كأحد أنواع توثيق صلة الرحم وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.

رصدت “الدستور” أبرز هدايا الشهر الكريم بمحافظة مطروح.

هدايا شهر رمضان 


وقال خالد منير صاحب احد المحال التجارية بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، انه يتم الاستعداد لشهر رمضان الكريم كل عام بداية من شهر  شعبان، حيث يتم توفير كافة هدايا الشهر الكريم فضلا عن الفوانيس بجميع اشكالها واحجامها وزينة المنازل.

واوضح ان هدايا شهر رمضان الكريم هذا العام 2024 عبارة عن بوكسات " تهادوا تحابوا " بثلاث أحجام مختلفة عبارة عن سجادة صلاة وسبحة ومبخرة، مصحف، وكتاب الاذكار وتبدأ أسعاره من 200 وحتي 350 جنية

 

فوانيس رمضان

وأشار إلى أشكال فوانيس رمضان هذا العام منها " ذهبي اسلامي، ذهبي الخشبي، ذهبي معدن، أي كيا " بالاضافة الي البلورات ويقبل علي شرائها فئة عديدة من الشباب كهدايا، تبدأ الأسعار من 55 وحتي 450  موضحا ان اشكال فوانيس الأطفال منها " بوجي وطماطم، سبايدر مان،  فنانيس، الشيخ،  بكار، تورته، وجميع أشكال الديزني" وتبدأ من  140 جنية وحتي 280  جنية.

تزيين المنازل


وأضاف أن هناك أنواع عديدة من فروع النور التي تزين المنازل منها " النجمه والهلال، إضاءة فقط، ستارة، شبكة " وتبدأ الأسعار من 35 جنية وحتي 350 جنية وأما أسعار أفرع الزينة فتبدأ من 15 جنية وحتي 25 جنية موضحا أن هناك استيكرات بأشكال مختلفة منها " بوجي وطماطم،  وفنانيس، عم شكشك، بكار، فطوطة، وأشكال كرتونية أخري".

المنتج المصري 

واختتم حديثة لـ"الدستور" ف مؤكدا علي أن هذا العام المنتج المصري نافس بشكل قوي المستورد " إبداع ولمسات فنية للمنتج المصري " مرددا " هدفنا ليس الربح ولكن بنفرح الاهالي بأسعار مخفضة..  فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب ".

 

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