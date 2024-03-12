"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الفاكهة المتساقطة الأوراق

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثرى – الخوخ –المشمش – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

اهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

تعامل خاص لأشجار الكمثرى

تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد.

مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات.

رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص ) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu) بمعدل لتر 120 / لتر ماء).

التسميد

منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير.

التفاح وأصناف الخوخ والبرقوق المبكرة تسمد بمعدل 1/4: 1 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

أصناف الخوخ والبرقوق المتأخرة تعطى الشجرة 1/4: 2/1 كجم سلفات نشادر، 1/4: 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر، 125 جم سلفات بوتاسيوم، 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة

الكاكى تسمد ب1ك سلفات منجنيز +1ك سلفات حديد +1ك سلفات زنك + 1ك سلفات ماغنسيوم، 3 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).

الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى

300جم سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

برنامج الري

ري غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار المشمش والكمثرى والكاكي أو أصناف الخوخ والبرقوق المتأخرة ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة (الأراضي القديمة)

اما في حالة الأراضي الجديدة

السنة الأولى 12 لتر/ شجرة

السنة الثانية 28 لتر/ شجرة

السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة

السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة

ويتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

برنامج المكافحة

اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشري والبق الدقيقي

والعنكبوت الاحمر والاناسيا (ثاقبات براعم الحلويات) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة

2- مكافحة اكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

3- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

4- مكافحة حفارساق التفاح وحفار ساق الحلويات رائق الاجنحة و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ورش الخشب والافرع المصابة جيدا

5- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها علي الاشجار في ظل الشجرة

6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

7- العفن الهبابي علي اورق الكاكا ومرض تثقب اوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء او رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.