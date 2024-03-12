الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بإنجاز رصف شارع البحر

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

 أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعتة استكمال اعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى حيث يتم رش طبقه الmco بشارع البحر من أمام المستشفي العام وحتي ميدان المشحمه واستكمال أعمال الصنفره لطبقه الأساس من ميدان المشحمه باتجاه الزيت والصابون.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

 

خطط الرصف إضفاء المنظر الحضاري لتسريع وتيرة الأعمال قطاع الرصف وصيانة الطرق أعمال الصنفره ميدان المشحمه

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