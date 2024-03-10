جامعة طنطا تستقبل محافظي الغربية وكفر الشيخ

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو مجدي البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتورة نهال بلبلع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ والمستشار عبد الصادق محمد نصار المستشار القضائي لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار لطفى منصور نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على هامش المناقشة العلنية لرسالة الدكتور المقدمة من الباحث عمرو البشبيشى.

رئيس جامعة طنطا يشارك فى احتفالية كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الامريكية

وشهد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حفل مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز، ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث، جويل بوزو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، ولفيف من الرياضيين واللاعبين الأولمبيين.

يذكر أن البطولة شهدت تتويج ثنائي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل، بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد كلف الاتحاد المصري للخماسي الحديث بتنظيم واستضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت في 2022 حتى العام الحالي 2024.