السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الفريق الفائز بالمركز الثاني فى مسابقة "العباقرة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاز طلاب جامعة طنطا، بكأس المركز الثاني بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية للموسم السادس، والتي يشارك فيها العديد من الجامعة الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور محمود ذكي فريق الطلاب الفائز بكأس المركز الثاني، مشيدًا بأدائهم خلال المسابقة، مؤكدًا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرًا بطلابها وتدريبهم وتحفيزهم على  المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، مثمنًا دور هيئة الإشراف على الفريق في تدريبهم طوال فترة إقامة المسابقة.

وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تشجيع طلابها، ورفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، موضحًا أن فريق الجامعة استطاع تحقيق 725 نقطة خلال 6 مباريات، وضم فريق جامعة طنطا الطالبة اسراء محمد احمد المقيدة بكلية الطب، ومحمد شادي يحي بكلية طب الأسنان، ومحمد سامي جاب الله بكلية طب الأسنان، وعبدالله محمد عطية بكلية الحقوق، ونجوى السيد راضي بكلية الطب، ومنة عبد الحميد الشافعي بكلية طب الأسنان، ودينا خالد احمد بكلية الطب، ويوسف ايمن ميدان بكلية التجارة.

العباقرة بكأس المركز الثاني بكلية الطب مستقبل العلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي

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