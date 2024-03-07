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محمد الباز

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تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو بكلية هندسة جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، لكلية الهندسة بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة في كافة القطاعات بالكلية

أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى  أن حصول الكلية على تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو، يعكس منهجية التفكير العلمي وتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة في كافة القطاعات بالكلية وتحقيق المعايير القياسية التي تؤهل للحصول على تجديد الاعتماد.

ضم الوفد المشكل من الشركة المانحة  المهندسة نجوى أحمد  رئيس فريق المراجعة من الشركة المانحة QME، والدكتورة سمر عمر عضو فريق المراجعة من الشركة المانحة QME  أعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015 بحضور الدكتور أحمد نصر عميد الكلية والدكتور ياسر السمدوني وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتور محمد سمير عبد اللطيف نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومحمد سعد عبد الله امين الكلية

من جانبه تقدم الدكتور أحمد نصر عميد الكلية عقب الزيارة وإشادة اللجنة أثناء الزيارة بالإجراءات المطبقة من المواصفتين بالكلية، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية على جهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الإتقان والتفاني في العمل.

الأيزو 2018 21001 و الأيزو 9001 2015 ونظم ادارة الجودة لشركة QME الدولية منهجية التفكير العلمي تدعم الإبداع والابتكا تحقيق المعايير القياسية ضمان الجودة بالكلية

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