الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لـ"شهر رمضان"

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال شهر رمضان المعظم، موجها المرور والحماية المدنية والاسعاف بالتنسيق المستمر وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع العميد وائل حمودة مدير المرور بالغربية، العميد عبد القادر رزق مدير مرافق الغربية، العميد اكرامي خير الله مدير الحماية المدنية بالغربية، الدكتورأسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور محمد سعدية مدير اسعاف الغربية.

وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية

ووجه محافظ الغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ المرور وشرطة المرافق، بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كافة الاشغالات بالشوارع الرئيسية.

وفى سياق متصل أكد محافظ الغربية أن محافظة الغربية أول محافظة قامت بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم رحلات ل "قادرون باختلاف" من كل محافظات الجمهورية إلى معالم العاصمة الإدارية الجديدة خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، في طار حرص الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات.