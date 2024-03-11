الغربية تكرم 8 من موجهى ومعلمى المجال الصناعى المشاركين بتدريب محافظات الوجه القبلى

كرم اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، 8 من موجهي ومعلمي المجال الصناعي، المشاركين في تدريب "ترميم وتجديد الأثاث"، والذي أقيم بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار التوجيهات الواردة من محمد راشد، مستشار المجال الصناعي بالوزارة، وصفاء عبد العزيز، خبير المجال الصناعي بالوزارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للسادة الموجهين والمعلمين المشاركين في هذا التدريب، تكريما وتقديرًا لجهودهم خلال هذه الفترة، رافعين شعار تعليم الغربية في تدريب محافظات الوجه القبلي المشاركين وهم، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنيا، قنا، وسوهاج، بالإضافة إلى مشاركة محافظة شمال سيناء خلال هذا التدريب.

أسماء المكرمين

وكرم وكيل الوزارة كلا من نجوى الباجوري، موجه عام المجال الصناعي وابتسام شلبي، موجه مجال الصناعي ومنسق إعلامي بالمديرية وعبد العزيز الشرقاوي، موجه أول المجال الصناعي بإدارة غرب المحلة وزينب الملا، مسئول معارض المجال الصناعي بالمديرية وصفاء الوكيل، معلم المجال الصناعي بإدارة قطور.

الأستاذ عبد الحميد النجار، معلم المجال الصناعي بإدارة بسيون وعبد العزيز سعد، معلم المجال الصناعي بإدارة بسيون وهاني بدوي، معلم المجال الصناعي بإدارة غرب المحلة.

كما تم تكريم وعبد الله العتر، معلم المجال الصناعي بإدارة سمنود لجهوده المبذولة والمشاركة الفعالة في المجال الصناعي.

من ناحية أخرى، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير نجوى الباجوري، موجه عام المجال الصناعي، لحصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في النشاط الصيفي للعام الدراسي 2023/ 2024 متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم.