الإثنين 11 مارس 2024
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محافظات

في حملة على مدار 48 ساعة.. 129 مخالفة تموينية بمراكز ومدن الغربية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، في حملة على مدار  48 ساعة، 129 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين إخطارا بتحرير 129 مخالفة متنوعة خلال 48 ساعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز

وفى سياق متصل تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر سمنود، وذلك خلال 24ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز وبندر سمنود، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

مديرية التموين مخالفة تموينية إحكام الرقابة علي الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة وعدم الإعلان عن الأسعار وتلاعب في الأوزان

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