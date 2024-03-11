في أول أيام رمضان.. محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق مركز ومدينة قطور.

جاء ذلك استمرار لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية

وشدد المحافظ، على تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف شارع الجيش بقطور وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.