الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس قسطنطين الملك الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس قسطنطين الملك الشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولد قسطنطين على اطراف العالم الروماني ، عام 520م والده هو ملك كورنوال ، شبه الجزيرة الصخرية التي تمتد إلى المحيط الأطلسي ، في الجزء الجنوبي والغربي من الجزيرة الإنجليزية ، كان قسطنطين وريث العرش .

وبحسب ما جاء عنه أنه عاش شبابة في حياة الشهوة والخطيئة . فتزوج ابنة ملك أرموريكان ببريطانيا , اعتلى العرش عام 537 بعد وفاة والده كادوس .وعندما اعتناق الديانة المسيحية اختبر تحولاً روحياً كبيراً ، فنفصل عن زوجته . وتخلي عن العرش وتقاعد قسطنطين لبضع سنوات ، في دير مكرس للقديس الملك داود. بعد سبع سنوات من الحياة التي عاشها في التقشف والتكفير عن الذنوب التي أرتكبها ، مثل الملك داود في العهد القديم .

قام بدراسة الكتب المقدسة ، وسيم كاهناً . تقاعد في محبسة في كوستينستون (كوزمستون) ، بالقرب من كارديف. فبعد فترة أنضم للقديس كولومبا في إيونا هذا الراهب الأيرلندي العظيم الذي كان أول من أتى بالمسيحية إلى أرض اسكتلندا وجعلها تزدهر، وأيضا القديس كنتينجيرن وبقيادة هؤلاء القديسين العظماء، اتجه شمالًا، حيث أسس دير غوفان، وأصبح أول رئيس دير له وتولى تبشير البيكتس، وهم السكان الأصليون في أسكتلندا اليوم.

في هذه الفترة وبفضل رسالته تحول هذا البلد إلى المسيحية ، متخذًا اسم "سكوتيا". فكانت هذه البلاد محاطة بقبائل بربرية ، وكانوا يهجمون دائماً على القري المحيطة ويسرقون خيراتهم ويسببون لهم الرعب الشديد . حتى الجيوش الرومانية في ذلك الوقت كانت غير قادرة على صدي هاجمتهم، والدفاع عن حدود بريطانيا من غزواتهم . كان من الضروري بناء أسوار أو وديان عملاقة لحماية بلادهم . في أرض بيتس الشرسة ، قام القديس قسطنطين والقديس كولومبا برسالتهم الرسولية معًا ، والتي لم تكن صعبة فحسب ، بل كانت خطيرة.

فقام العديد من الشعب البربري باعتناق الإيمان المسيحي ، ونالوا جميعاً سر العماد المقدس . وبنوا العديد من الكنائس والأديرة لاستيعاب هذا الشعب الكثير . فقام البرابرة البيكتشيون بتعذيب العديد من المحسنين الذين يساهمون في بناء الكنائس والأديرة. فكانت مذبحة كبيرة وعلى اثرها سقط الكثير من المسيحيين شهداء يدفعون عن إيمانهم وبلادهم . وأيضا قسطنطين ملك كورنوال الذي أصبح مبشراً مسيحياً . قتل على يد بعض الوثنيين المتعصبين في كينتيري ، اسكتلندا فى 9 مايو عام 576م. تم الاحتفال بعيد القديس قسطنطين في 9 مارس في ويلز وكورنوال ، 11 مارس في اسكتلندا و 18 مارس في أيرلندا.