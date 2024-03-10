جائزتان لطلاب جامعة قناة السويس بمهرجان "بيوم" السينمائي الأول للأفلام القصيرة

هنَّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان الفيوم "بيوم" للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الفنون تهذب النفس الإنسانية وترتقي بها.

وتأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

واستقبل الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، بحضور الدكتورة بسنت خيرت، أستاذ الإعلام الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومخرج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

كما حرص الدكتور محمد عبدالنعيم، على تهنئة الطالبة آية أشرف، الحائزة على المركز الثالث في الأنيميشن عن فيلم "التحرش"، والطالب صموئيل اثناسيوس الحائز على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "همسة أخيرة".

وخلال اللقاء - أعرب نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بطلابه الفائزين، خاصة وأن هذا المهرجان تميز بجودة الإنتاج والأفكار التي ناقشها، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد ورش عمل لصقل مواهب الطلاب في مجالات التمثيل، والمسرح، والسيناريو وغيرها من المجالات الفنية المتنوعة.

يُذكر أن المهرجان أقيم في الفترة من 2 إلى 5 مارس بمشاركة خمس جامعات مصرية وحصدت جامعة قناة السويس جائزتان في المهرجان.