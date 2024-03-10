انقطاع التيار الكهربائى فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. تعرف على موعد العودة

انقطاع التيار الكهربائي فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. تعرف على موعد العودة

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في القنطرة غرب من الساعة ٧ صباحًا بسبب أعمال الصيانة.

تفاصيل انقطاع فصل التيار الكهربائي في القنطرة غرب

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، خلال بيانها: سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات القنطرة لإجراء بعض الصيانة بالمحطة، وذلك اليوم الأحد الموافق 2024/3/10 من الساعة ٧ صباحًا وحتى الساعة ١٢ ظهرًا، وتم الفصل عن المغذيات الآتية "صرف صحى أبوخليفة، هوائي أبوخليفة، محطة مياه العكرة، محطة مياه القنطرة غرب الكبرى، الخط الثالث، ظهر الجبل، اليماني، مغذي محمد سليمان، مغذي بنك إسكندرية، مغذي وسط المدينة".

إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

ورصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية 3 حالات بناء دون ترخيص بنطاق عزبة الصعايدة، كانت على النحو التالي: الحالة الأولى، إزالة بناء بدون ترخيص لدور أول علوي على مساحة ١١٠ أمتار، بينما كانت الحالتان الثانية والثالثة عبارة عند شدات خشبية على مساحة ١٨٠ مترًا، و٢٤٠ مترًا.

وقف البناء المخالف دون ترخيص

وعلى الفور تم وقف البناء، وإزالة كل الحالات السابق ذكرها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمحاولات البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كل القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.