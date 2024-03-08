محافظ الإسماعيلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يحل في التاسع من مارس من كل عام.

وخلال الاحتفال تم عزف الموسيقى العسكرية، "لسلام الشهيد" وهو تقليد عسكري وفاءً لشهداء مصر الأبرار، لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، ثم قام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الشهادة تبقى أسمى درجات الفداء من أجل مصر، التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدرًا لصوت الحكمة والعقل ونموذجًا فريدًا للوسطية والاعتدال.

يوم الشهيد المصري

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام ١٩٦٩، حيث ضرب أروع مثال على التضحية بالرغم من كونه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائمًا في الصفوف الأمامية؛ تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدى لاستشهاده.