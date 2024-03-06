الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قبل 30 يونيو.. الانتهاء من رصف 70 ألف متر مسطح بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

حيث استكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية مشروع تطوير عدد من المحاور المرورية، بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وصرح أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، قيام أطقم العمل بفرد الطبقات الأسفلتية بشارع مجمع المدارس الخاصة بنطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، والذي يربط شارع الرقابة الإدارية بشارع عطية أحمد عطية أمام نادي الكهرباء.
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وبدأت المديرية بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع المدارس الخاصة والمستهدف هو العمل بشارع السكة الحديد والشارع الواصل من شارع صبري مبدى حتى مدرسة المنار بالاتجاهين، بالإضافة إلى الشارع أمام مستشفى علي خليل.

تأتي أعمال الرصف بالشارع ضمن أعمال رصف وتطوير المرحلة الخامسة والثالثة تمليك بحي ثالث، وتبلغ مسطحات الشوارع الجاري الأعمال بها والمستهدف الانتهاء منها بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ حوالي ٧٠ ألف متر مسطح.

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