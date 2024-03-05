الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

جانب من الحملات المكبرة
جانب من الحملات المكبرة لإزالة التعديات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

حملات مكبرة اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

حيث شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية الزراعة، على مساحة ٨ قراريط، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

 

توجيهات محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

إزالة أي تعديات في الحال

وشدد محافظ الإسماعيلية، على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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