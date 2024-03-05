الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خروج عربة قطار "الإسماعيلية - السويس" عن القضبان دون خسائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محطة نفيشة بالإسماعيلية، خروج جرار وعربتي القطار القادم من السويس عن القضبان، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قسم شرطة السكة الحديد بخروج الجرار وعربتين القطار القادم من السويس بالقرب من محطة قطار نفيشة.

انتقال ضباط السكة الحديد
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث السكة الحديد إلى مكان الحادث، وتبين خروج الجرار وعربتين من القطار عن قضبان السكة الحديد، دون أي إصابات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، للتعامل الفوري تحسبا لوجود اصابات، فيما انتقلت قوات الشرطة والقيادات التنفيذية إلى مكان البلاغ.

وتتابع الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم الحادث حيث يتم التعامل لرفع العربة الي وضعها الطبيعي وإعادة حركة القطار لاستكمال رحلتة.

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