إزالة 18 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير في حملة الموجة 22

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات التي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة

وشهد اليوم تنفيذ 18 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، بحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٢٣٤٦ م٢ و١٢ قيراط تعدٍّ على أملاك الدولة.

منها إزالة حالتي تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة، بمساحة ١٢ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة 6 حالات تعدٍّ بولاية الطرق، على مساحة ١١٦٣ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة 5 حالات تعد على أراضي ولاية المحافظة على مساحة ١٠٣٥م٢ عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، إضافة إلى إزالة 5 حالات تعدٍّ على أراضي ولاية السكة الحديد، على مساحة ١٤٨ م٢ عبارة عن تند حديدية وأكشاك.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

شدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.