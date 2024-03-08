الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب "هندسة القناة" في زيارة لمشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

طلاب هندسة القناة
طلاب "هندسة القناة

توجه 35 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، في زيارة إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات لمشروع البرج الأيقوني والأبراج الملحقة بها، جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة.

تفاصيل الزيارة 

واستقبل الوفد الطلابي، مهندسو مكتب استشاري المشروع، ومهندسو الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "ليميتد مصر" المنفذة للمشروع، وبالقاعة الرئيسية لإدارة مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة- شاهد الوفد عرضًا تقديميًا لتصميمات المشروع.

وأوضحت المهندسة ندى طارق، مهندس تخطيط بمشروعات المنطقة المركزية للعاصمة الإدارية أن إجمالي مساحة منطقة البرج الأيقوني والأبراج الملحقة به تبلغ 644،280 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج الأيقوني 393 متر، بينما تحتوي المنطقة على 12 برج بأطوال وتصميمات مختلفة.

ثم رافق الوفد مهندسو المشروع في جولة تفقدية للأبراج الملحقة، والتي يتم تشطيبها وتجهيزها بالأثاث.

وتم شرح الأساليب الحديثة في بناء الأبراج، وكيفية التعامل مع احتياطات الأمن والسلامة المهنية أثناء تنفيذ المشروع، واتبع ذلك رؤية كاملة على الطبيعة لمنطقة حي المال والأعمال من خلال الصعود للدور 74 للبرج الأيقوني ومشاهدة مخطط المنطقة بأكملها.

فيما أكدت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الزيارة، أن التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تشارك في تنفيذ المشروعات القومية له أبلغ الأثر في ربط الكلية بهذه المشروعات، والتعرف على أحدث الأساليب العلمية والهندسية، وذلك في إطار تنفيذ رسالة الكلية لإعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على المنافسة.

وأوضحت الدكتورة منار عبدالشكور، رئيس قسم الهندسة المدنية، والتي أشرفت على انضمام أوائل طلاب قسم الهندسة المدنية للزيارة - أن قطاع الإنشاءات في مصر قد تطور تطورا ملحوظا بدخول المباني الشاهقة حيز التنفيذ، وأن هذه النقلة النوعية يصحبها تحديات في التصميم والتنفيذ، تتطلب مهارات عالية وإعداد جيد للخريجين.

واستطردت الدكتورة مي شمس، مدير مركز خدمة المجتمع، أن من أهم أهداف المركز والمنبثقة من أهداف الكلية هو تفعيل التعاون والمشاركة مع المجتمع المحلي، لتعزيز دور الكلية في تنمية المجتمع، يأتي ذلك في إطار التواصل مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية.

وشارك طلاب من تخصصات مختلفة في الزيارة  ليتعرفوا على مستجدات القطاعات الهندسية كل فيما يخصه، حيث شارك طلاب قسم هندسة العمارة في التعرف على التصميمات الهندسية للمشروع.

بينما شارك طلاب الهندسة المدنية النقاش مع مهندسي المشروع، لمعرفة أهم التفاصيل الفنية في الإنشاءات، واستمع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية لشرح قدمه المهندس محمود خليل مدير مشروعات بالشركة المنفذة للمشروع.

من جهتهم، تابع طلاب قسم الهندسة الكهربائية أعمال تصميمات اللوحات الكهربائية والتفاصيل الفنية لشبكات توزيع الكهرباء.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم ابحاث جامعة قناة السويس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

إزالة 13 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمدينة التل الكبير

89 محضرًا تموينيًا لمحال ومخابز مخالفة فى الإسماعيلية ‏‎

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحتفل بعيد الربيع الصيني

تجديد اعتماد مركز التحول الرقمى بجامعة قناة السويس

إزالة 18 حالة تعدٍ بمركز ومدينة التل الكبير فى حملة الموجة 22

قبل 30 يونيو.. الانتهاء من رصف 70 ألف متر مسطح بالإسماعيلية

الكشف على 1190 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بالإسماعيلية

هيمن الزهري مديرًا لإدارة الشئون القانونية بجامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

جوزيه مورينيو يصل إلى الرياض لتحليل قمة الأهلى والزمالك

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

فنية ودينية وبودكاست.. «الدستور» يعلن خريطة برامج شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا