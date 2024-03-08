طلاب "هندسة القناة" في زيارة لمشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

توجه 35 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، في زيارة إلى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات لمشروع البرج الأيقوني والأبراج الملحقة بها، جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة.

تفاصيل الزيارة

واستقبل الوفد الطلابي، مهندسو مكتب استشاري المشروع، ومهندسو الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "ليميتد مصر" المنفذة للمشروع، وبالقاعة الرئيسية لإدارة مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة- شاهد الوفد عرضًا تقديميًا لتصميمات المشروع.

وأوضحت المهندسة ندى طارق، مهندس تخطيط بمشروعات المنطقة المركزية للعاصمة الإدارية أن إجمالي مساحة منطقة البرج الأيقوني والأبراج الملحقة به تبلغ 644،280 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج الأيقوني 393 متر، بينما تحتوي المنطقة على 12 برج بأطوال وتصميمات مختلفة.

ثم رافق الوفد مهندسو المشروع في جولة تفقدية للأبراج الملحقة، والتي يتم تشطيبها وتجهيزها بالأثاث.

وتم شرح الأساليب الحديثة في بناء الأبراج، وكيفية التعامل مع احتياطات الأمن والسلامة المهنية أثناء تنفيذ المشروع، واتبع ذلك رؤية كاملة على الطبيعة لمنطقة حي المال والأعمال من خلال الصعود للدور 74 للبرج الأيقوني ومشاهدة مخطط المنطقة بأكملها.

فيما أكدت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الزيارة، أن التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تشارك في تنفيذ المشروعات القومية له أبلغ الأثر في ربط الكلية بهذه المشروعات، والتعرف على أحدث الأساليب العلمية والهندسية، وذلك في إطار تنفيذ رسالة الكلية لإعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على المنافسة.

وأوضحت الدكتورة منار عبدالشكور، رئيس قسم الهندسة المدنية، والتي أشرفت على انضمام أوائل طلاب قسم الهندسة المدنية للزيارة - أن قطاع الإنشاءات في مصر قد تطور تطورا ملحوظا بدخول المباني الشاهقة حيز التنفيذ، وأن هذه النقلة النوعية يصحبها تحديات في التصميم والتنفيذ، تتطلب مهارات عالية وإعداد جيد للخريجين.

واستطردت الدكتورة مي شمس، مدير مركز خدمة المجتمع، أن من أهم أهداف المركز والمنبثقة من أهداف الكلية هو تفعيل التعاون والمشاركة مع المجتمع المحلي، لتعزيز دور الكلية في تنمية المجتمع، يأتي ذلك في إطار التواصل مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية.

وشارك طلاب من تخصصات مختلفة في الزيارة ليتعرفوا على مستجدات القطاعات الهندسية كل فيما يخصه، حيث شارك طلاب قسم هندسة العمارة في التعرف على التصميمات الهندسية للمشروع.

بينما شارك طلاب الهندسة المدنية النقاش مع مهندسي المشروع، لمعرفة أهم التفاصيل الفنية في الإنشاءات، واستمع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية لشرح قدمه المهندس محمود خليل مدير مشروعات بالشركة المنفذة للمشروع.

من جهتهم، تابع طلاب قسم الهندسة الكهربائية أعمال تصميمات اللوحات الكهربائية والتفاصيل الفنية لشبكات توزيع الكهرباء.