الأربعاء 06 مارس 2024
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تجديد اعتماد مركز التحول الرقمى بجامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن د.ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس تجديد اعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة قناة السويس واختياره؛ للمشاركة في مسابقة لأفضل مركز من مراكز التحول الرقمي على مستوى الجامعات المصرية.

وبعث مندور بالتهنئة للقائمين بالعمل داخل مركز التحول الرقمي بالجامعة، مثمنًا جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

واجتمع د.ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مع لجنة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمراجعة كافة المتطلبات اللازمة؛ لإعادة اعتماد مركز التحول الرقمي بالجامعة لامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي.

جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي الاختبارات الإلكترونية، والدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم.

وضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات كلا من د.علاء عبدالعاطي مسئول الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة هدي السعيد والدكتورة رحاب أحمد من الوحدة المركزية للتدريب، بمكتب رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء أكد د.ناصر مندور، أن القيادة السياسية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي فى مجال التعليم العالي بمتابعة دائمه من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لذلك تسعى الجامعة بكافة امكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها وميكنة الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس من أوائل الجامعات المصرية التي سعت لتطبيق التحول الرقمي، مقدمًا شكره للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات على جهوده المبذولة في هذا الشأن.

وأوضح د.محمد حسن جاد الله، أن اللجنة حاورت عددا من المتدربين الذين أدوا الاختبارات بالمركز، حيث تم خلاله استطلاع آراء عدد من الفئات المستهدفة من برامج شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، لافتًا إلى أن اللجنة اطلعت على كافة الملفات المتعلقة بالتدريب والاختبارات بالمركز واللوائح المنظمة للعمل به.

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