جامعة قناة السويس تختتم دورة تدريبية عن أساليب الوقاية من الحروب الحديثة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى حول "أساليب الوقاية من الحروب الحديثة غير التقليدية"، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية، والذي أسفر عن عقد 9 دورات تدريبية خلال عام ونصف، تم خلالها تدريب أكثر من 500 منتسب من جامعة قناة السويس.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن البروتوكول أتاح عقد الدورات التدريبية بمركز إعداد القادة بالجامعة، مما أسهم في زيادة عدد المتدربين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا مُمثلة في كلية الدفاع الوطني.

محتوى الدورة التدريبية

جاءت الدورة بإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة ومشرف عام الدورة، والدكتورة رنا عبدالعال أستاذ العلوم السياسية المساعد ومنسق الدورة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالنعيم أن الدورة استمرت على مدار خمسة أيام، حاضر خلالها نخبة متميزة من الخبراء بأكاديمية ناصر العسكرية، منوهًا إلى أن الدورة استهدفت منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، إداريين، طلاب الدراسات العليا، طلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

تفاصيل المحاضرات التي تضمنتها الدورة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد غنيم تفاصيل المحاضرات التي تمت على مدار 5 أيام، حيث حاضر في اليوم الأول اللواء إيهاب طلعت في جلسة بعنوان "الحروب الهجينة" جاء أهم محاورها الحروب التقليدية، النشأة التاريخية للحروب التقليدية، أجيال الحروب، الحروب اللاتماثلية.

أما المحاضرة الثانية فحاضر بها العميد الدكتور حسام عبدالله بعنوان "الفساد الإداري ودوره في الحروب الحديثة"، وجاء أهم محاور الجلسة عن تعريف الفساد الإداري، أشكال ومظاهر الفساد الإداري، أسباب الفساد الإداري، أثر الفساد الإداري وعلاقته بالحروب الحديثة، كيفية مواجهة الفساد الإداري والحد منه.

وفي اليوم الثالث للدورة التدريبية، حاضر اللواء أ.ح محمد دسوقي سيد الأهل حول "دور مجتمع المخابرات في الحروب الحديثة وآثاره علي الأمن القومي للبلاد"، وتناولت محاور الجلسة مفهوم مجتمع المخابرات ومهامه، دور مجتمع المخابرات في الحروب الحديثة على مستوى العالم، أساليب الحروب الحديثة الموجهة بواسطة مجتمع المخابرات، أثر الحروب الحديثة على الأمن القومي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رنا عبدالعال إلى أن اليوم الرابع من دورة "أساليب الوقاية من الحروب الحديثة" حاضر بها اللواء محمد فرغلي حول دور العمليات النفسية والشئون المدنية في الحروب الحديثة، متناولًا محاور متعددة منها السلوك الإنساني وعلاقته بالعمليات النفسية، تعريف ومفاهيم ومشتملات العمليات النفسية، الطرق والوسائل والأساليب للعمليات النفسية، تنظيم وإدارة العمليات النفسية مع الشئون المدنية.

أما اليوم الخامس والجلسة الأخيرة فحاضر بها عميد دكتور هيثم الطواجني حول "الشائعات كأداة من أدوات الحرب الحديثة"، متناولًا في الجلسة تعريف ومفهوم الحروب الحديثة، تقسيمات الحروب الحديثة، ودور الشائعات في الحروب الحديثة، طرق مجابهة الشائعات.