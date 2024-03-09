السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب "علوم القناة" في رحلة علمية إلى جنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجه طلاب برنامج علوم البترول والمياه بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، في رحلة علمية إلى محافظة جنوب سيناء، زاروا خلالها سانت كاترين والمناطق الجبلية المحيطة بها، ووادي فيران، وجبل الجنة، هضبة التيه،ودهب.

جاءت الرحلة العلمية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها سليمان عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة منى قيصر رئيس قسم الجيولوجيا.

تفاصيل الرحلة

نسق للزيارة الدكتور أحمد الريس، منسق برنامج البترول والمياه ومشرف الرحلة، وخلال الرحلة- تم تدريب طلاب برنامج علوم البترول والمياه بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، على كيفية التعرف على الوحدات الصخرية، من الصخور النارية والمتحولة والرسوبية السائدة فى جنوب سيناء.

كما تم تدريب طلاب برنامج علوم البترول والمياه بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، على تقدير الأعمار النسبية للصخور، من خلال علاقات تقاطع الوحدات الصخرية والأدلة الحقلية عليها.

وقام طلاب برنامج علوم البترول والمياه بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، بإجراء بعض القياسات الحقلية للصدوع والشقوق، باستخدام البوصلة والتدريب عليها. 

وتعرف الطلاب على الظواهر الجيومورفولوجية التي تكونت بفعل عمليات التجوية على الصخور الرسوبية، إلى جانب تدريبهم على تحديد الأحواض الهيدروجرافية وعناصرها المختلفة، وتأثيرها في إحداث ظاهرة السيول الفجائية.

وتم أيضا عمل مسح هيدروجيولوجي لوادي الأربعين، وتدرب الطلاب على إجراء قياسات مناسيب المياه في الآبار وكيفية أخذ العينات منها.

وفي منطقة جبل الجنة بهضبة التيه- تم تدريب طلاب برنامج علوم البترول والمياه بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس، على تحديد التراكيب الرسوبية الدقيقة، وقياس اتجاهاتها وتفسيرها.

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