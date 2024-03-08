الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"إعلام الإسماعيلية" ينظم لقاء "بطولات وتضحيات ويبقى الأثر" للاحتفال بيوم الشهيد

لقاء بطولات وتضحيات
لقاء بطولات وتضحيات ويبقى الأثر

نظَّم مركز الإعلام بالإسماعيلية، لقاءً تحت عنوان "بطولات وتضحيات ويبقى الأثر" في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بذكرى يوم الشهيد، وذلك بالتعاون مع كلية الآداب قسم الدراسات السكانية ومديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الفني.

 يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بيوم الشهيد، الذي يعدُّ رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن، وهم "شهداء مصر" الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن، والذي يوافق 9 مارس من كل عام.

واستضاف اللقاء اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، ومحافظ الوادي الجديد سابقًا، وذلك بحضور دكتور تامر رفعت شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء ويوسف جرجس مدير عام إعلام القناة، وبدأ اللقاء بالسلام الوطني الجمهوري ثم سلام الشهيد، أعقبه عرض فيلم قصير بعنوان "يوم الشهيد".

يوم الشهيد تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض

وكانت مصر قد أعلنت 9 مارس يوم الشهيد منذ عام 1969؛ تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض، وقد نعاه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومنحه رتبة فريق أول ونجمة الشرف العسكرية، التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، ويعدُّ الفريق أول عبدالمنعم رياض أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين والملقب بالجنرال الذهبي.

تأتي أهمية الاحتفال بيوم الشهيد؛ للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن، فالمصريون قوم لهم مع الشهادة والشهداء قدر وباع وتاريخ طويل ويحتفلون بها وبهم كما يحتفلون بأفراحهم.

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