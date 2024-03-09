السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة القناة: ممارسة الأنشطة الرياضية تنشر الوعى والثقافة بين الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الهدف من ممارسة الأنشطة الرياضية هو ترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب.

فيما أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تحرص على العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد مباريات كرة القدم لطلاب برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بكلية التجارة الدولية واللغات، والتي شارك بها 4 فرق.

جاءت المباريات لاختيار الفريق الممثل للكلية في المسابقات التي تجرى الأحد القادم، الموافق 10 مارس، بمسابقة يوم الأبطال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، أن الرياضة تسهم في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة.

وتأتي المباريات بإشراف الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مايسة مصطفى منسق برنامج الـFMI، والتي أشارت إلى استعداد الطلاب للمشاركة في جميع المسابقات المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ضمن منافسات طلاب الجامعة الأهلية بيوم الأبطال، موضحة أن المباريات تمت على ملاعب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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