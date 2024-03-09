السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فى يومها العالمى.. تمريض القناة تنظم مبادرة "رعاية صحة المرأة" (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، اليوم السبت، مبادرة تدريبية مجانية بعنوان "رعاية صحة المرأة"، بالوحدة المتخصصة والعيادة التمريضية بالكلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض بالجامعة.

إقبال الفتيات على مبادرة تمريض القناة

أكدت الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض بجامعة القناة ورئيسة المبادرة، أن المبادرة شهدت إقبال كثيف من الفتيات وسيدات الإسماعيلية من أجل التدريب على المهارات التمريضية المختلفة عمليا حتى يكون لديهن القدرة على أفادة أنفسهم وذويهن  ويأتى ذلك تزامنا مع اليوم العالمى للمرأة وتقديرا لدورها فى المجتمع.

فى الجلسة الأولى.. شرحت الدكتورة هناء أمين المدرس بكلية التمريض جامعة القناة ومنسق عام المبادرة، كيفية الوقاية من أمراض القلب والطريقة المثالية للحقن العضلى نظريا وعمليا عن طريق تدريب الحضور على الحقن لعضل مليكان وذلك تحت إشراف أسرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وفى الجلسة الثانية قام الدكتور غنيم السيد المدرس بكلية التمريض ومسئول تنظيم المبادرة، بعرض الأساليب الصحيحة والحديثة للإسعافات الأولية ثم تطرق إلى كيفية الوقاية من أمراض السرطان والحد من انتشارها فى المجتمع.

وفى الختام سلمت الدكتورة فريدة كامل وكيلة كلية التمريض لشئون التعليم وبمعاونة محمد طاحون مسئول الإعلام بالمبادرة، شهادات تقدير للإعلاميين والصحفين الحضور على المتابعة والتغطية الإعلامية للمبادرة وتم أخذ الصور التذكارية مع المتدربات وتم وعدهم بالمزيد من المبادرات الفعالة لزيادة الوعى التمريضى والتى تخدم المجتمع ككل وأهالى محافظة الإسماعيلية خاصة.

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