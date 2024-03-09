إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 3 حالات بناء بدون ترخيص بنطاق عزبة الصعايدة، كانت على النحو التالي: الحالة الأولى، إزالة بناء بدون ترخيص لدور أول علوي على مساحة ١١٠ متر، بينما كانت الحالة الثانية والثالثة عبارة عند شدات خشبية على مساحة ١٨٠ متر، و٢٤٠ متر.

وعلى الفور تم وقف البناء، وإزالة كافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمحاولات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة.