الأحد 10 مارس 2024
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مصر

وزيرة البيئة تلتقى نائب محافظة كفرالشيخ لمناقشة عدد من الملفات البيئية داخل المحافظة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالنائب محمد سعد الصمودى عن محافظة كفرالشيخ لبحث دور وزارة البيئة فى حماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبحث عدد من الموضوعات البيئية الأخرى بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد مع النائب الموقف البيئى لبحيرة البرلس، التى تعد إحدى المحميات الطبيعية وثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، تم إعلانها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 14444 لعام 1998 والمعدل بقرار رئيس الوزراء رقم 330 لعام 2018، نظرًا للأهمية البيئية والاقتصادية للبحيرة والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

وقد استعرضت وزيرة البيئة رؤية الوزارة في تطوير بحيرة البرلس، حيث تم تكليف مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة متكاملة تتضمن جودة المياه ودورانها ومسارات وأعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، وطبقًا للمعايير البيئية لتكاثر الأسماك المستهدفة داخل البحيرات وإجراءات الرصد البيئي للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية للبحيرات اللازمة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال التطوير والأعمال اللازمة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ودراسة الأثر البيئى للتطوير على سكان المنطقة.

وزيرة البيئة تدعو إلى إرساء مبادئ التعاون دون انحياز أو إزدواجية في المعايير

كما تناول الاجتماع أيضًا بعض المشكلات التى استعرضها النائب كمشكلة الانبعاثات الناتجة عن بعض محارق المخلفات الطبية، والتى تتسبب فى تلوث البيئة، حيث وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المعمل المركزى للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإجراء القياسات البيئية اللازمة، واتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب المشكلة.

وفيما يخص المخلفات الصلبة بمحافظة كفرالشيخ، ناقشت وزيرة البيئة الإطار العام لمنظومة المخلفات بكفرالشيخ ورفع كفاءتها سواء غلق المقالب العشوائية أو إنشاء محطات وسيطة، مؤكدةً أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير معدات لرفع المخلفات.

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن استعداد الوزارة للتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ومساعدتها فى الحصول على تمويل، كما بحثت إمكانية دعمهم بعدد من الأشجار لتحسين نوعية الهواء بالمحافظة وخفض غازات الاحتباس الحراري.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محمد سعد الصمودي بحيرة البرلس المحميات الطبيعية

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