"الزراعة": تكثيف التفتيش على أسواق بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها استعدادًا لرمضان

أكد الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم تشديد وتكثيف التفتيش على أسواق وبيع اللحوم ومنتجاتها لضمان سلامتها وتجهيز المجازر والمنافذ لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ووجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقال الفولي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم التوجيه بالمتابعة والرقابة على جميع المجازر والتأكيد تمامًا من استيفائها الاشترطات اللازمة، وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال الشهر الكريم والأعياد، حيث قررت الهيئة البيطرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وتعزيز المجازر ودعمها بالإخصاء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلًا عن دعمها بالأختام ومادة الحبر السري لختم اللحوم وكل الأدوات اللازمة وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإزالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح الفولي أن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان الكريم، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومنتجاتها، وتشديد الرقابة على المجازر، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على ضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات بزمام منطقة الوادي والدلتا، وذلك لتنفيذ الحملة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات.

من جانبه، قال سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إنه يتم العمل حاليًا على حل المعوقات المتعلقة بكارت الفلاح الذكي، لضمان وصول حصص الأسمدة إلى المزارعين في التوقيعات المحددة، ونستقبل جميع الطلبات المتعلقة بكارت الفلاح الذكي، ويتم العمل على حلها في أسرع وقت مع البنك الزراعي، مطالبًا بحصر أسماء المزارعين ممن لديهم مشكلة توقف الكروت الذكية وتسليمها لمديري التعاون بالمحافظات للعمل على سرعة حلها.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بإنشاء شركة مساهمة برأسمال تعاوني يضل إلى 18 مليون جنيه برعاية وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي، لتيسير نقل الأسمدة، على أن تخصص 30% من أرباح الشركة للجمعيات التعاونية الزراعية لمساعدتك في القيام بدورها المنوط بها في خدمة المزارعين والقطاع الزراعي.