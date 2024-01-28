"الزراعة" تشن حملة على المجازر وتكثف التفتيش على أسواق اللحوم بالمحافظات

أكد الدكتور ياسر شريف مدير التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة أعدت خطة لشن حملات مكبرة على المجازر وأسواق اللحوم والدواجن والأسواق؛ استعدادًا لتوفير اللحوم وسلامتها قبل شهر رمضان في جميع المحافظات، حيث تحرص الهيئة على على أن يكون الغذاء من أصل حيواني صالحة للاستهلاك الآدمي من حيث تداوله في الأسواق مثل اللحوم والأسماك والدواجن أو منتجاتهم المصنعة، حيث يتم التفتيش على المنتجات بشكل دوري من فرق التفتيش المتواجدة في بمديريات الطل البيطري في المحافظات.

مراقبة الأسواق

وقال "شريف" في تصريحات لـ"الدستور" إنه تتم مراقبة الأسواق وأماكن البيع والتداول وأماكن الحفظ والتصنيع لكافة المنتجات على مدار العام وأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل دوري وخطط منتظمة لمتابعة كافة أماكن التداول، بالإضافة إلى أنه في أنه خلال مواسم الأعياد وشهر رمضان يتم تكثيف الحملات، وذلك مع زيادة كميات استهلاك الأغذية خاصة ذات الأصل الحيواني.

وأضاف "شريف" أنه يتم تكثيف نشاط الإدارة بزيادة الحملات حتى يتم التحقق من أن المنتجات التي تصل إلى المستهلك تكون صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط المخالفين، لافتًا أنه يتم شن حملات يومية على الأسواق تزيد في المواسم ويتم إحالة المخالفات للنيابة العامة والجهات القضائية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرر كم كبير من المحاضر سنويًا ضد المخالفين والمضبوطات غير المطابقة للمواصفات والشروط ويتم تحويل المخالفات للنيابة.

وأوضح "شريف" أنه تم ظبط نحو 1500 طن من الدواجن واللحوم والأسماك أو منتجاتهم وتحرير أكثر من 12 ألف محضر ضد المخالفين وهي أرقام كبيرة تؤكد كثافة وسرعة الحملات التي تقوم بها مديريات الطب البيطري على كدار الساعة، وأن هناك دور للمواطن أنه في حالة اكتشاف مخالفة للذبح خارج المجازر أو وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات علية أن يبلغ الهيئة فورًا.

وحذر مدير التفتيش على اللحوم من شراء المنتجات من الباعة الجائالين خاصة الأسواق الأسبوعية وأنه عقب الابلاغ تتحرك اللجان فورًا نحو مكان المخالفة وضبط المخالف وعرض على النيابة، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج الصلاحية للمنتجات التي يقوم بشرائها خاصة اللحوم التي تتباين في أنواعها فمنها المحلية والمستوردة المجمدة والمبردة، وأن يتم التأكد من سلامة الأختام على اللحوم وتكون واضحة ومقروءة، ولا تكون هذه اللحوم مجهولة.