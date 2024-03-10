صحفى: "يوم الشهيد" يوم مجيد للعسكرية المصرية سواء فى الماضى أو الحاضر

علق الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، علي كلمة الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن "يوم الشهيد" أحد الأيام المجيدة للعسكرية المصرية سواء في الماضي أو الحاضر.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في احتفالية الشهيد أراد تأكيد مجموعة من الثوابت والكثير من الرؤى المصرية فيما يخص الحراك المصري منذ السابع من أكتوبر، وإبلاغ المجتمع الدولي برسالة جوهرية أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك في مثل هذا الموقف المميت الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار 6 أشهر.

وأكد أن السيسي أشار خلال كلمته اليوم إلى أن مصر لن تتوانى عن مساندة الشعب الفلسطيني وستستمر في بذل الجهود من أجل إنقاذ الأشقاء، وأن معبر رفح المصري مفتوح على مدار الساعة، ولن نتوقف عن تقديم المساعدات الغذائية من خلال الإنزالات الجوية بسبب التحديات التي يواجهها معبر رفح البري.