السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مكتبة بحوزته أكثر من 6 آلاف كتاب تعليمي دون تفويض بالمنيا

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أكثر من 6 آلاف نسخة من الكتب التعليمية المقلدة بالمنيا، وذلك دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنيا، ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته 6720 نسخة من الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية قبل الجامعي دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وأقرَّ بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

الأجهزة الأمنية الكتب التعليمية المقلدة أصحاب الحقوق المادية المخالفة للقانون معلومات وتحريات مباحث المصنفات

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