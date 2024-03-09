السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية": القبض على شخصين غسلا 25 مليون جنيه

ضبط متهمين
ضبط متهمين

اتخذت  وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظتي قنا وأسيوط)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

 وأوضحت الداخلية في بيانها،أن المتهمان أخفا مصدر أموالهما وحاولا إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت قيمة أفعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية غسـل 25 مليون جنيه الأسلحة النارية الذخائر المواد المخدرة الأراضي الزراعية العقارات والسيارات محافظتى قنا وأسيوط

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