الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثمان شخص عثر عليه داخل شقته بالعياط

جثمان
جثمان

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص داخل منزله  مركز العياط جنوب الجيزة وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة برفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شخص داخل منزله مركز العياط جنوب الجيزة، الجمعة.

وتلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بكفر تركي. 

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ الوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين.

نقلت الشرطة جثمان "ر.ر." إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة الجيزة جثة شخص مركز العياط تفريغ كاميرات المراقبة تشريح الجثة تقرير الصفة التشريحية

مواد متعلقة

النيابة تناظر جثة سيدة قتلها زوجها في الشارع بالبحيرة

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طعنات في أسوان

دفن جثة شخص سقطت عليه واجهة منزل

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بأبو النمرس

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى بنهائى كأس مصر

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة في الشارع اللي وراه

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى