النيابة تأمر بتشريح جثمان شخص عثر عليه داخل شقته بالعياط

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص داخل منزله مركز العياط جنوب الجيزة وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة برفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شخص داخل منزله مركز العياط جنوب الجيزة، الجمعة.

وتلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بكفر تركي.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ الوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين.

نقلت الشرطة جثمان "ر.ر." إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.