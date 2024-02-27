الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بأبو النمرس

جثة
جثة

صرحت نيابة ابو النمرس الكلية بدفن جثة سيدة لقت مصرعها علي يد زوجها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

حيث أقدم خفير على ضرب زوجته التي تعاني من مرض القلب، حتى الموت بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية عندما تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعي "أمل" في العقد الرابع من عمرها، بها آثار كدمات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.


وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعي "جابر" خفير بمبني تحت الإنشاء، وأنه دائم التعدي عليها وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليها بالضرب لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء ولكونها مريضة قلب لفظت أنفاسها خلال وصلة الضرب المبرح، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النصريح بدفن تصريح دفن جثة أبو النمرس

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