4 ساعات.. مواعيد فتح البنوك وغلق المحلات في رمضان 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم ويشغل بال الكثير من المسلمين معرفة مواعيد فتح البنوك في رمضان 2024 وغلق المحلات عبر جوجل، حيث عدل البنك المركزي مواقيت عمل البنوك في مصر خلال هذا الشهر، والساعات المقرر تطبيقها في جميع البنوك، لكي تكون فترة العمل 4 ساعات في اليوم فقط.

مواعيد فتح البنوك في رمضان 2024 وغلق المحلات

وخلال السطور التالية تستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد عمل البنوك وفقا لبيان البنك المركزي، ومواعيد غلق المحلات في رمضان.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

أصدر البنك المركزي المصري بيانا أعلن فيه عن مواقيت عمل البنوك العاملة في الأسواق المصرية خلال شهر رمضان، وتابع البنك، أن مواعيد العمل الرسمية لكافة الموظفين في شهر رمضان ستبدأ من الساعة 9 صباحًا للساعة 2 بعد الظهر، وذلك بدلا من 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

مواعيد عمل البنوك للمواطنين في رمضان

ووفقا لما حدده البنك المركزي فإن مواقيت عمل البنوك للجمهو ستبدأ في شهر رمضان من الساعة 9.30 صباحًا للساعة 1.30 عقب صلاة الظهر بدلا من الساعة 8.5 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024

كما أن تم تحديد مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2024 وموعد إجازة عيد الفطر، لكي تكون في الساعة الثانية صباحا، وذلك مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل جميع الطلبات للمنازل وتكون على مدار 24 ساعة بالنسبة لكافة المطاعم والكافيهات، وذلك وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية.

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ونص القرار، يكون على التزام الورش الموجودة في داخل الكتل السكانية بالإغلاق بالساعة العاشرة مساء يوميًا، وذلك مع استثناء الورش الموجودة على جميع الطرق ومحطات الوقود.

ولا تخضع محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران للمواعيد السابقة، وذلك مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية للكثير من المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأيضا أسواق الجملة والصيدليات، طبق قرار وزارة التنمية المحلية.