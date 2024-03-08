الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين فى انهيار عقار بالورديان غرب الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

 لقي شخصان مصرعهما في انهيار  عقار مكون من 3 طوابق، وجار البحث عن آخرين، في منطقة الورديان في محافظة الإسكندرية اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب إلى محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جار البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الورديان محافظة الاسكندرية

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