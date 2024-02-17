انهارت أجزاء من عقار مكون من طابقين بعزبة طه السبع التابعة لمحافظة المنيا، وتم إخلاء سكان المنزل حفاظا على أرواحهم.

التحفظ على شخص تسبب في انهيار منزل بالمنيا

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بسقوط أجزاء من عقار دون خسائر بشرية أو حدوث إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية والتنفيذية ورجال ومهندسو الحي وتبين سقوط عقار مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، وترجع إلى هدم الجار منزله دون الحصول على ترخيص هدم، ما أدي إلي تصدع المنزل المجاور وسقوط أجزاء منه.

تم فصل المرافق، وجارٍ إخلاء المنزل من السكان، وتم فرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين