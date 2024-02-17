السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحفظ على شخص تسبب في انهيار منزل بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

انهارت أجزاء من عقار مكون من طابقين بعزبة طه السبع التابعة لمحافظة المنيا، وتم إخلاء سكان المنزل حفاظا على أرواحهم.

التحفظ على شخص تسبب في انهيار منزل بالمنيا

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بسقوط أجزاء من عقار دون خسائر بشرية أو حدوث إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية والتنفيذية ورجال ومهندسو الحي وتبين سقوط عقار مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، وترجع إلى هدم الجار منزله دون الحصول على ترخيص هدم، ما أدي إلي تصدع المنزل المجاور وسقوط أجزاء منه.

تم فصل المرافق، وجارٍ إخلاء المنزل من السكان، وتم فرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين

 

انهيار منزل بالمنيا المنيا انهيار منزل التحفظ على شخص عقار محافظة المنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

محطات سقوط سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. بتتحسبن على والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج