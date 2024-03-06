أبوالدهب: قرارات البنك المركزى تسهم فى خفض سعر العملة وتعزيز الصناعة

أكد هشام أبوالدهب، العضو السابق بمجلس اتحاد الصناعات، أن القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري اليوم، تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق والحد من التضخم والتقلبات في سعر الصرف.

وقال أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة قناة صدى البلد، إن تنفيذ السياسات النقدية الفعالة يساعد على خفض سعر العملة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشاد أبوالدهب بدور البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مطالبا بضرورة توفير المواد الخام للمستهلكين والمنتجين بأسعار مناسبة ومراقبة تكلفة السلع المستوردة ومحاسبة المتلاعبين.

وحث أبوالدهب الدولة على دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع والتصدير، لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة هي أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار.