الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برلمانى: تثبيت سعر واحد للعملة يجذب الاستثمارات ويخفض الدولار (فيديو)

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا حكيمًا بتثبيت سعر واحد للعملة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يلبي مطالب المستثمرين الداخليين والخارجيين، ويعزز جاذبية الاقتصاد المصري.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن سعر الدولار سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، نظرًا للسياسات والإجراءات الرشيدة التي تنفذها الحكومة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ مبادرات متنوعة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية والعقارية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، معربًا عن تقديره للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالمبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الحيوية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، مبينًا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالنفع على قطاع العقارات، ويحفز الادخار.

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