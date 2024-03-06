الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: سورة الكهف تعلمنا الحركة والتنقل لحماية الدين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الدروس المستفادة من سورة الكهف أولها أن المكان الذي يتطاول فيه على عقيدتك وتكون فيها غير آمن لا عذر لك في البقاء فيه ومن هنا لابد من الحركة والانتقال لحماية الدين من المخاطر.

وأضاف خالد الجندي، خلال تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، إن سورة الكهف تعلمنا الحركة والتنقل لحماية الدين وأصحاب الكهف تحركوا لحماية عقيدتهم ولم يقوموا بحركة شغب في المجتمع، موضحا أن أحد دروس سورة الكهف أن الكهف رمز للظلام ومع ذلك هو الذي حمى النور.

وتابع: "قد يجعل الله حمايتك فيما تظن أنه هلاكك ولا تحكم على الأمور بظواهرها والإيمان في القلب وليس الجسم وكأن واقعة الكهف رمز لاحتواء الايمان الموجود في القلب، والدرس الرابع من سورة الكهف أن الايمان محتاج تشجيع الصحبة الصالحة وامشي مع الناس اللي بيعبدوا الله".

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