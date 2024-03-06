الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نيكى هيلى: ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهورى.. وأتمنى له التوفيق فى رئاسة أمريكا

ترامب
ترامب

قالت نيكي هيلي، مرشحة الحزب الجمهوري، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، إن الديون ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي ومن الضروري العمل على اقتصاد جيد لتأمين مستقبلنا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن الوقوف إلى جانب حلفائنا أمر ضروري وإذا تراجعنا سيؤدي ذلك إلى مزيد من الحروب.

وأشارت إلى أن ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري وأتمنى له التوفيق وللرئيس القادم للولايات المتحدة.

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