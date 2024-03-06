الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أبوالغيط: ما يحدث فى غزة عار على البشرية ومجازر متعمدة

ابو الغيط
ابو الغيط

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء: أن يوم الخميس الماضي لا يمكن أن يمحى من ذاكرة العالم، حيث استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطينيًا وجُرح ما يقرب من 700 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة.

وأضاف أبولغيط، في كلمته خلال أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري: أن في شمال غزة.. لم يكتفِ الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقومات الحياة لسنوات مقبلة، وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية، مردفًا: "لتبقى هذه المذبحة شاهدًا على حالة عجزٍ عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضًا".

txt

أبو الغيط يعرب عن تقديره للموقف الأرميني تجاه القضية الفلسطينية

ما يحدث في غزة عار على البشرية

وتابع: "لا يُمكن وصف ما يجري سوى بأنه عارٌ على البشرية جميعًا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الفلسطينيون يُقتلون جوعًا أو قصفًا أو قنصًا"، موضحًا أن الاحتلال حاول إقناع العالم بأنه يدير حربًا على حماس، وفق خطة لاجتثاثها، ولكن الحقيقة تكشفت بما لا يحتاج إلى بيان، أن هذه حرب إبادة كاملة ضد شعب بأسره، أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع.

وأردف: "ما يجري في غزة منذ أسابيع وشهور هو تجويع متعمد لسكانها، وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كل مظاهر النظام المدني فيه، وقتل أكبر عدد من الناس، والسعي إلى تهجير من يُمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع".

أبو الغيط غزة المجلس الوزاري 161 ​الجامعة العربية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

أبوالغيط يشدّد على أولوية دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال

ميقاتى: مبعوث بايدن قدم مقترحًا للتهدئة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

القضية الفلسطينية تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تخترق قانون السماح بدخول المساعدات الإنسانية

"التعاون الخليجى" يحذر من التصعيد فى القدس والضفة الغربية

حماس: الإدارة الأمريكية لا تمارس أى ضغط على الاحتلال

قطر وأمريكا يبحثان السبل الممكنة لإدخال المساعدات لغزة

مرصد حقوقي يكشف عن أدلة تدين إسرائيل في مجزرة دوار النابلسي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟