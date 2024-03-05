قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة ما زالت مستمرة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق.

وأكدت الخارجية الأمريكية، على دعم حق إسرائيل في إلحاق الهزيمة بحركة حماس وتفكيكها، قائلة: "وعلينا في الوقت نفسه هزيمة أيديولوجية الحركة".

وأشارت إلى مناقشة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع الوزير الإسرائيلي جانتس ضرورة تحرك إسرائيل، بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف البيان: "بلينكن وجانتس بحثا الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع"، موضحًا أنه في حال ألقت حماس أسلحتها فسيتوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

وقال البيان: "نسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء معاناة السكان في غزة ولا يتعلق ذلك بحلول شهر رمضان"، فضلًا عن السعي لفتح معبر آخر لدخول المساعدات إلى غزة ونتواصل بشأن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية.

من جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية، إسرائيل لم تخترق قانون السماح بدخول المساعدات الإنسانية.