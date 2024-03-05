مرصد حقوقي يكشف عن أدلة تدين إسرائيل في مجزرة دوار النابلسي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أدلة جديدة تدين إسرائيل بارتكاب مجزرة الدقيق على دوار النابلسي ضد المدنيين في مدينة غزة فجر الخميس الماضي.

ووفقا للمرصد الحقوقي، فإن عدد كبير من ضحايا المجزرة أصيبوا برصاص 5.56x45 مم ناتو ويطلق من أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير الحقوقي: "بناءً على عينة مكونة من 200 شهيد ومصاب في المجزرة، تبين أنهم أصيبوا بهذا النوع من الرصاص، وتم معاينة مجموعة من هذه الرصاصات في مكان وقوع المجزرة، وكذلك من خلال الشظايا التي كانت في أجساد الجرحى والشهداء".



وأشار المرصد إلى أن بعد إجراء التقصي عن هذا النوع من الرصاص تبين أنه يطلق من بنادق الهجوم مثل M4 وتافور (Tavor)، إضافة إلى السلاح الرشاش (Light machine gun LMG) مثل IWI Negev.

وتابع "الفحص الذي جرى حول هذا النوع من الرصاص يظهر أن ذخيرة 5.56 ×45 ملم هي رصاصة FMJ أساسية من الرصاص المستعمل من جيش الاحتلال".

أعلن المرصد ايضًا، اعتقال جنود الاحتلال عددًا من الموجودين، فيما أجبروا آخرين على النزوح إلى جنوبي القطاع، وأعدموا عددًا من الأشخاص بشكل مباشر وتركوهم لاحقًا على شاطئ البحر.