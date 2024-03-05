الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أبو الغيط يعرب عن تقديره للموقف الأرميني تجاه القضية الفلسطينية

ابو الغيط
ابو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء بمقر الأمانة العامة نيكوا باشانيان، رئيس الوزراء الأرميني الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الأرميني سبل الارتقاء، بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، مؤكدًا صلابة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منطقة القوقاز.

كما أعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأرمينية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعمًا للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأرميني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، حيث قدم شرحًا للمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام، فضلًا عن مبادئ اتفاق السلام المنتظر تنفيذه بين الطرفين.

وأكد باشينيان حرصه تطوير علاقات بلاده بالدول العربية، وتوسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية.

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