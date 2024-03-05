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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ميقاتي: مبعوث بايدن قدم مقترحًا للتهدئة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الثلاثاء إن "حزب الله يتحلّى بضبط النفس ويرغب في تحقيق الاستقرار بجنوب لبنان".

أضاف ميقاتي، أن المبعوث الأمريكي قدم مقترحًا بالتهدئة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، ويدرسه حاليًا، رئيس مجلس النواب بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح أنه حال وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة ستكون بلاده ملزمة بتنفيذ قرار 1701، الذي يتضمن انسحاب قوات الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ حزب الله عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في حين ترد إسرائيل على ذلك بقصف مناطق في العمق اللبناني، واستهداف قيادات الجماعة، وسط مخاوف وتحذيرات دولية من تداعيات الحرب بين الجانبين.

نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني حزب الله المبعوث الأمريكي جنوب لبنان

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