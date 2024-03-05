الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله: استهدفنا رويسات العلم في كفرشوبا المحتلة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهدافه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن التوتر المستمر مع  حزب الله على الحدود مع لبنان ‬قرب الأمور إلى التصعيد العسكري.

أضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".

وفي آخر تطورات التصعيد، قال حزب الله إنه استهدف دبابة ‏ميركافا بمنطقة نطوعا بصاروخ موجه، مؤكدًا أنه تم "إصابتها إصابة مباشرة ووقع طاقمها بين قتيل وجريح".

حزب الله اللبناني رويسات تلال كفرشوبا وزير الدفاع الإسرائيلي غزة لبنان

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