الأربعاء 06 مارس 2024
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عالم

أبوالغيط يشدّد على أولوية دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزارية برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية وعضوية كل من مملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة العامة للجامعة العربية، الذي عُقدَ في مقر الأمانة العامة على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط شدّد على الأولوية الكبيرة والمهمة التي يحظى بها موضوع دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه على جدول أعمال جامعة الدول العربية، والتضامن العربي الكامل مع جهود الحكومة الفيدرالية الحثيثة لمواجهة تهديدات وحدة واستقرار البلاد، والتي عكسها قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) بتاريخ 17/1/2024 في دورته غير العادية بعنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها".

وأوضح أبوالغيط كل الجهود والإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة والمجموعات العربية في نيويورك وفيينا وجنيف، تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) لدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدًا أن الجامعة العربية مستعدة للعمل والتعاون مع الحكومة الصومالية الفيدرالية وجميع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم مسيرة المثابرة الماضية بثبات نحو تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في كل ربوع البلاد.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية العمل العربية جمهورية الصومال مملكة البحرين

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