الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يجب على إسرائيل "إنهاء المشكلة" في حربها ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وهو موقفه الأكثر تحديدًا منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر.

وكان ترامب مدافعًا قويًا عن إدارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال فترة رئاسته، وقد حاول أيضًا اتخاذ موقف مناهض للحرب خلال حملته الانتخابية في العام الماضي، محاولًا مقارنة نفسه بالرئيس جو بايدن ومنافسته الجمهورية المتبقية نيكي هيلي.

وقال ترامب على قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، عندما سئل عن حرب غزة: "على إسرائيل إنهاء المشكلة. لقد حدث غزو مروع لم يكن ليحدث لو كنت رئيسًا".

وعندما سُئل عما إذا كان يدعم وقف إطلاق النار في غزة، اعترض ترامب، متجنبًا اتخاذ موقف صريح بشأن الجهود العسكرية الإسرائيلية التي خلفت حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيدًا وأكثر من 72 ألف جريح في غزة، حسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء.

ولم يقدم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات عام 2024 موقفه الخاص بشأن استراتيجية الولايات المتحدة أو إسرائيل طوال الأشهر الخمسة للحرب.

لكنه قال عن إدارة بايدن: "بصراحة، لقد أصبحوا لينين"، مدعيًا أن عدوان الخصوم الأجانب لم يكن ليحدث لو كان لا يزال رئيسًا.

وقال أيضًا: "لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا. وبالمثل، فإن روسيا لم تكن لتهاجم أوكرانيا أبدًا".

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ترامب لم يقدم أفكارًا لإنهاء حرب غزة

وتعد تعليقات ترامب تلك أقوى إشارة منه حتى الآن حول الاتجاه الذي يجب أن تسلكه إسرائيل، على الرغم من أنه لم يقدم بعد أفكارًا أو مقترحات محددة حول مدى مشاركة الولايات المتحدة ماليًا، وكيفية التعامل مع مفاوضات المحتجزين الإسرائيليين، ومحنة السكان المدنيين في غزة أو وما إذا كان ينبغي للقادة أن يتابعوا حل الدولة الواحدة أو الدولتين للصراع.

كما تتزامن تعليقات ترامب مع تعرض بايدن وإدارته لانتقادات متزايدة من الناخبين الأمريكيين اليساريين والمسلمين، بسبب دعمه للرد الإسرائيلي الانتقامي على هجوم حماس في 7 أكتوبر؛ حيث يقوم ائتلاف من الناخبين بحملة من أجل أن يصوت الناخبون الديمقراطيون الأساسيون "غير ملتزمين" أو لخيارات اقتراع مماثلة.

وقد دعم البعض في ولاية ميشيجان هذه الحملة، حيث حصل التصويت "غير الملتزم" على أكثر من 13٪ في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية الأسبوع الماضي هناك، وهو ارتفاع طفيف من ما يقرب من 11% من الذين صوتوا "غير ملتزمين" في الانتخابات التمهيدية لعام 2012، عندما خاض الرئيس باراك أوباما آنذاك الانتخابات دون معارضة.

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وفي الأسابيع الأخيرة، زادت إدارة بايدن من انتقاداتها لإسرائيل، لكنها لم تصل إلى حد قطع المساعدات العسكرية. 

ويضغط بايدن حاليًا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع يتضمن إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا لدى حماس.

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