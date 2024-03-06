المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

ما بين استجابة حركة حماس لاقتراح مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وسعي الولايات المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع؛ يشتد الجوع والظروف اليائسة على سكان القطاع المحاصر؛ بسبب خنق إسرائيل للمساعدات الإنسانية.

وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة والمسئولون الفلسطينيون من أن الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت وأن آخرين يقاتلون من أجل حياتهم في شمال القطاع المحاصر، حيث تمنع الإمدادات الحيوية من الوصول إلى المحتاجين.

وهذا ما حدث من تطورات خلال الـ24 ساعة الماضية: